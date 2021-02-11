درويش من المحكمة الشرعية في طرابلس: هي من مؤسسات الشعب وتدل على الوحدة الطرابلسية

زار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش المحكمة الشرعية في طرابلس يرافقه الشيخ محمد حيدر والشيخ محمد سلمى والأستاذ حاتم عيسى، حيث كان في استقباله القاضي الشيخ وسام السمروط رئيس محكمة طرابلس وعدد من المشايخ الأجلاء.تم البحث في أوضاع المحكمة وطرابلس عامة حيث أكد الطرفان على ضرورة التكاتف في هذه المرحلة ورفع مستوى الوعي.وقال النائب درويش: "اننا نعتبر المؤسسات العامة والمحاكم بما فيها المحاكم الشرعية هي لخدمة الناس وبالتي وجب حمايتها من الجميع لأنها مؤسسات للشعب وهذه رسالة تضامن وتآلف ووحدة طرابلسية ونعتبرها الرسالة الصحيحة لأننا في طرابلس جسم واحد عليه ان يتداعى دائما لخدمة المدينة".من جهته أكد القاضي الشيخ السمروط على وحدة طرابلس والدور الإيجابي الذي يلعبه النائب درويش في هذا السياق.وفي الختام جال الوفد على أقسام المحكمة الشرعية في طرابلس حيث اطلع على الأضرار التي خلفها الحريق.