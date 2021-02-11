دفع مستحقات المضمونين ابتداء من الثلاثاء المقبل

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قرارا حمل الرقم 54 بتاريخ 11/2/2021 قضى بتحديد مقدار السلفة المالية لتمويل المكاتب المحلية والاقليمية بشكل دوري حتى نهاية العام 2021 وتكليف رؤساء المكاتب والمحاسبين دفع تقديمات فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية ابتداء من 15/2/>2021



وجاء في بيان وزعته مديرية العلاقات العامة في الصندوق

"بعد أن أثمرت خيرا الجهود الحثيثة التي قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بالتعاون والتنسيق مع معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين وأجهزة الصندوق، تمثل بصرف وزارة المالية دفعات لصالح الضمان بقيمة 100 مليار ل.ل خلال شهور ثلاث خلت ، بالإضافة الى إصدار سندات خزينة دخلت في حسابات الصندوق مطلع الشهر الحالي بلغت ال 200 مليار ل.ل.، ما يعد سابقة في تاريخ الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن أطلق المدير العام صرخات عديدة وشديدة اللهجة آخر العام المنصرم محذرا بأن في حال عدم التجاوب مع مطالب إدارة الصندوق، فإن مصير ثلث الشعب اللبناني سوف يكون مهددا بأمنه الصحي والاجتماعي.



وإيفاء منه، بأن هذه الأموال هي ضمانة لحقوق المضمونين وأنه فور الحصول عليها سوف يباشر الصندوق بدفع التقديمات الصحية والاجتماعية، وقد كانت الخطوة الأولى المباشرة بدفع معاملات المضمونين الاختيارييين الذين خصص لهم مبلغ بقيمة 10 مليار ل.ل،

أصدر الدكتور كركي قرارا حمل الرقم 54 بتاريخ 11/2/2021 قضى بموجبه تحديد مقدار السلفة المالية لتمويل المكاتب المحلية والاقليمية بشكل دوري حتى نهاية العام 2021 وتكليف رؤساء المكاتب والمحاسبين دفع تقديمات فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية ابتداء من 15/2/.2021



وعليه أوعز المدير العام الصندوق الى جميع رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية على كافة الاراضي اللبنانية بالمباشرة بالتجهيز لدفع المعاملات الصحية العادية والحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية) وغيرها من التقديمات الاجتماعية (تعويضات عائلية) وذلك طيلة أيام دوام العمل الرسمي، مطالبا باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون تعريض حياة المستخدمين والمضمونين على حد سواء الى الخطر، من خلال إعادة تفعيل الحجز عبر المنصات الالكترونية أو عبر الآليات التي تتوافق وحاجة كل مكتب على حدة.



وبالتالي فإن تقديمات الضمان الصحي والتعويضات العائلية سيباشر العمل بها اعتبارا من نهار الثلثاء المقبل وفقا لآليات وامكانيات كل مكتب من مكاتب الصندوق.







أما لجهة المضمونين الكرام، فقد دعاهم الدكتور كركي الى الحصول على أذونات مسبقة عبر المنصة التي اعتمدتها الدولة في فترة الاقفال العام وذلك تحت طائلة التعرض لمحاضر ضبط للمخالفين من الأجهزة المعنية، كذلك الالتزام بكل التوصيات الوقائية لوزارة الصحة العامة ولإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواجهة وباء كورونا، من وضع الكمامة، المحافظة على التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين بشكل مستمر واعدا إياهم أن الصندوق، إدارة ومستخدمين، يسهرون من أجل ضمان حقوقهم، وشدد عليهم عدم التردد في ايصال شكاويهم في كل ما يتعلق بالاستشفاء ومعاملات الضمان الصحي وذلك عبرالاتصال بالخط الساخن