لبنان

المفتي دريان استهداف مطار أبها ينتهك كل القيم والأخلاق

Lebanon 24
11-02-2021 | 15:04
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 وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان "استهداف مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية وإصابة طائرة مدنية هو عمل إجرامي ومرفوض وينتهك كل القيم والأخلاق ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية"، مشددا على "التضامن والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية لردع الإرهاب في المنطقة العربية".

من جهة اخرى، هنأ مفتي الجمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة ب"الإنجاز التاريخي لمسبار الأمل الإماراتي، الذي انطلق من الأرض الى مدار المريخ"، وقال: "كم نحن اليوم فخورين كعرب ومسلمين بتحقيق هذا الإنجاز المهم على المستوى العلمي والتكنولوجي الذي يؤمن مستقبلا واعدا لشباب الأمة العربية والإسلامية والذي سيعود بالخير العميم والثواب العظيم لمن عمل على تحقيق هذا العمل الرائد الذي نعتز به جميعا، وكل الشكر لقيادة دولة الإمارات وعلمائها وشعبها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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