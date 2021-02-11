لبنان

هل يشمل اللقاح اللاجئين في لبنان؟

Lebanon 24
11-02-2021 | 15:17
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 استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي.

 وتناول البحث الخطة الوطنية للتلقيح والاستعداد لدعم الوزارة في شراء اللقاحات التي ستعطى للمواطنين. كما تم تأكيد دفع ثمن كل الجرعات التي ستعطى لموظفي الأمم المتحدة في لبنان.


وأوضحت الشنقيطي في تصريح اثر اللقاء "أن البحث تناول سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح وما إذا كان اللاجئون الموجودون في لبنان من ضمن المجموعات المستهدفة".

وأبدت ارتياحها "لتأكيد الوزير حسن أن كل شخص مقيم في لبنان مدرج في الخطة التي سيتم تطبيقها بحسب الأولويات الوطنية والمعايير الموضوعة بدقة، وبالتالي فإن اللاجئين يشكلون جزءا تلقائيا من خطة التلقيح."

المصدر: الوكالة الوطنية
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