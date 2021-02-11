لبنان

المساجد تفتح ابوابها غداً إستثنائياً

Lebanon 24
11-02-2021 | 16:06
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 أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان قرارا استثنائيا قضى ب"فتح المساجد ظهر يوم الجمعة 12-2-2021 لإقامة صلاة الجمعة فقط "، سائلة الله سبحانه وتعالى أن "يرفع عن الأمة وباء جائحة كورونا والبلاء والغلاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والعالم".


ودعت المصلين الى "التزام الضوابط والشروط الصحية المعتمدة والتي بينتها في البيانات السابقة التي ينبغي التقيد بها لأداء الصلاة، على أن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين".

وعممت على رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق "أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا".

المصدر: الوكالة الوطنية
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