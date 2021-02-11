قائد الجيش التقى القائم بأعمال السفارة البريطانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن يرافقه الملحق العسكري المقدم اليكس هيلتون، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.