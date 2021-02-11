لبنان

قائد الجيش التقى القائم بأعمال السفارة البريطانية

Lebanon 24
11-02-2021 | 16:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن يرافقه الملحق العسكري المقدم اليكس هيلتون، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
 
 
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