وقف بث محطة الـ"ام تي في" في الضاحية!

علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة ان اتحاد محطات الكابلات في بيروت والجنوب والبقاع اوقف بث قناة "ام تي في" الى المشتركين.

وعزت المصادر السبب الى اتهام المحطة بشن حملة مبرمجة على "حزب الله" في برامجها.