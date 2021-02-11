لبنان

بعد 7 أشهر من اخماده حريقاً.. المسعف خليل عيسى يفارق الحياة

Lebanon 24
11-02-2021 | 16:26
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توفي المسعف في جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" علي خليل عيسى، في العقد الثالث من العمر، متأهل وله ولدان، بعد معاناته مشاكل صحية نتيجة تنشقه ثاني اوكسيد الكربون خلال محاولته اخماد حريق في خراج بلدة ميس الجبل منذ تموزال2020.
 
وكان المسعف قد دخل في غيبوبة واستفاق منها، ولكنه لم يتعاف بالكامل الى ان وافته المنية.
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