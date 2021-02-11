لبنان

في الشمال.. تلاسن بين طبيب قضاء وعدد من الناشطين في مكتبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2021 | 17:21
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أدى إشكال فردي بين عدد من الناشطين في الحراك الشعبي وطبيب القضاء في وزارة الصحة العامة في محافظة عكار الدكتور حسن شديد في مكتبه في سرايا حلبا الحكومي في عكّار، إلى تلاسن كلاميّ بين الطرفين إثر خلاف على تبيان الحقيقة في شأنٍ طبيّ، ما إستدعى دخول عناصر قوى الأمن الداخلي المتواجدة في السرايا لفض الإشكال.

وبحسب معلومات "لبنان 24" فإنّ سبب الاشكال يعود الى خلاف بين أحد المستوصفات وبين طبيب القضاء.
 
 

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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