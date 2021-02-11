لبنان

يروج المخدرات في مناطق المتن.. وشعبة المعلومات توقفه في الدكوانة

Lebanon 24
11-02-2021 | 17:32
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول نشاط أحد المروجين في مناطق المتن.

 على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها وتوصلت إلى تحديد هوية المروج، ويدعى:

- س. ب. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق الجرمية وبحقه مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم مخدرات.

 بتاريخ ٥-٢-٢٠٢١، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة رأس الدكوانة، وضبطت بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف وهاتف خلوي عدد/٢/ وسكين. وبتفتيش منزله الكائن في المحلة ذاتها، عثر في داخله على كمية من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل علب بلاستيكية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن. أجري المقتضى القانوني بحقه، واودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

 
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