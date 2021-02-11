لبنان

ماذا تمنى وهاب على وزير الصحة؟

Lebanon 24
11-02-2021 | 17:27
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 غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزيرالسابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نتمنى على وزير الصحة الذي يلاحق المستشفيات التي ترفض إستقبال المرضى الإلتفات بالمقابل للمستشفيات التي تستقبل كل مريض يصل إليها من أية منطقة وهذا ما تفعله عين وزين فتحية لإدارتها وأطبائها وممرضيها ومديرها على جهودهم ونتمنى من الوزير رفع سقفها".
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