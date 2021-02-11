المشرفية: سنتخذ صفة الإدعاء ضدّ من عنّف القاصرات الـ3 في العبدة

غرّد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية عبر "تويتر" قائلاً: "تعنيف الأطفال من أفظع الآفات والأفعال وأقذرها وتحت أي ظرف كان. سنتخذ صفة الإدعاء ضد الجدّة المعنّفة وزوجها وكل من شاركهما جرم تعنيف القاصرات الثلاث في محلّة العبدة، وأوعزنا للقيّمين على مشروع الاستجابة LCRP لمتابعة وضعهنّ وتأمين الحماية اللازمة لهنّ".