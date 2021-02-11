لبنان

تدابير سير عند مدخل اللويزة على المسلك المؤدّي إلى بيروت.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
11-02-2021 | 18:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد شبكة ألياف ضوئية عند مدخل اللويزة، على المسلك المؤدّي إلى بيروت، وذلك اعتباراً من الساعة 7:00 من يوم الجمعة في 12-2-2021، ولمدّة أربعة أيّام، من دون أن يتم منع المرور أو تحويل للسير.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام".  
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