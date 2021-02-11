إلى اللبنانيين.. إليكم لائحة إجابات عن الأسئلة الأكثر تداولاً حول لقاح كورونا

تنشر وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، لائحة بالأسئلة الأكثر تداولا حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا (Covid-19)، مع الإجابات عنها باللغتين العربية والإنكليزية، من قبل لجنة طبية - علمية متخصصة من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.





وتتضمن اللائحة إجابات عن 48 سؤالا حول اللقاح ومكوناته وعدد الجرعات المطلوبة والفئات المستفيدة أولا، وإمكانية أن تأخذه النساء الحوامل والأطفال ومن يعانون من أمراض مزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تفاصيل توقيع لبنان على اتفاق الإنضمام الى خطة كوفاكس وشرائه وتخزينه وتوزيعه والجهات التي اعتمدته...الخ.





الأسئلة الشائعة حول لقاح كوفيد-19