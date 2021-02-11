‏كلمة مرتقبة للسيد نصرالله

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 16 شباط 2021 عند الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ‏وذلك في ذكرى القادة الشهداء التي تقام في ذلك التاريخ من كل عام.