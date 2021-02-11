لبنان

"الشيعي الأعلى": نهيب بالاعلام عدم نشر معلومات مغلوطة عن مراكز دراسات اسرائيلية

Lebanon 24
11-02-2021 | 19:40
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استنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بشدة في بيان، "التقرير الكاذب الذي اصدره مركز الما للبحوث والتعليم الاسرائيلي للشؤون الجيوسياسية والتي انفردت قناة العربية وحدها بنقله لاهداف اصبحت معلومة، ويهم المجلس ان يوضح ما يلي:
 

1- ان لجنة الاوقاف الاسلامية الشيعية في برج البراجنة، هي واحدة من لجان الأوقاف في لبنان التابعة للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وهي دأبت منذ ما يزيد عن خمسة وعشرين عاما على اقامة المشاريع الخيرية والانمائية في برج البراجنة بالتعاون مع اهالي المنطقة ، وهذه اللجنة مشهود لها بالعمل الجاد والمنتج الذي يخدم المنطقة واهلها ولا تتبع لاي جهة حزبية.
 

2- يؤكد المجلس ان المدارس والمعاهد التعليمية التي أنشأتها اللجنة بفضل الله تعالى والمشار اليها في التقرير هي صروح تعليمية وملعب رياضي ومؤسسات تستقبل مئات الطلاب والاساتذة والرياضيين من مختلف المناطق اللبنانية، وهي بمعظمها ومؤجرة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
 

3- يشير المجلس الى ان العدو الاسرائيلي وفي اطار حربه المستمرة على لبنان واللبنانيين ، يدأب على الترويج للكذب وفبركة الاخبار والدس المعلوماتي الرخيص عبر وسائط ومنافذ حتى تصل هذه الاخبار الى وسيلة اعلامية منتشرة او اكثر، فيصبح عندها الدس والتحريض والكذب رأيا وتحليلاً وخبراً.

4- ان المجلس اذ يهيب بوسائل الاعلام المحلية والعالمية بشكل عام وبمحطة العربية الاخبارية بشكل خاص، ضرورة التنبه وتوخي الدقة في التحري عن صحة الاخبار وصدقيتها قبل نشرها، فانه يدعو في هذا الاطار أية وسيلة اعلامية تشاء وتريد الى الاتصال باللجنة في برج البراجنة للقيام بزيارة اعلامية ميدانية على المدارس والمباني التي اشار اليها التقرير الاخباري، اثباتا لعدم صحة هذه الاخبار الملفقة جملة وتفصيلا.
 

5- يؤكد المجلس ان كل محاولات العدو الصهيوني لايجاد شرخ بين المقاومة وشعبها محكومة بالفشل، واساليب العدو المبتذلة باتت مكشوفه ولن تنطلي اكاذيبه وافتراءاته على شعبنا المقاوم المتمسك بالمعادلة الماسية التي حمت لبنان وحررت ارضه وحفظت شعبه."
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