بالأرقام... كيف توزّعت إصابات "كورونا" على الأقضية

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الخميس، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانية.



وتم تسجيل، اليوم الخميس، 3136 إصابة جديدة بكورونا (3118 محلية و18 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 331152"، فيما تم تسجيل "63 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 3866".