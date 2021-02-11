عبدالله لعطالله: بين العهد القوي والمريخ هناك انسجام كامل

ردّ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على كلام للنائب في تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله، قائلاً: "زميلي جورج بين العهد القوي والمريخ، هناك انسجام كامل، وضيق صدركم من أية ملاحظة من وليد جنبلاط، دائما تأخذكم الى إعلان بطولات دونكيشوتية. كفاكم إختباء وراء الرئيس، وأعلنوا مطالبكم وحصتكم وثلثكم المخرب".

وكان عطالله قال في تغريدة له: "وليد بك، العشاء لم يفتح الطريق الى المريخ إنما أفهَمَ مَن يُحاول العودة بتشكيل الحكومة الى ما قبل ٢٠٠٥ أن هذا غير ممكن وأن الحاضر في قصر بعبدا هو العماد ميشال عون إن كنتم غافلون.هيك بس".