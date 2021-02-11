الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل



نشرت صفحة Lebanon Weather Forecast by Jeff G آخر التوقعات المتعلفة بالعاصفة الثلجية المرتقبة الأسبوع المقبل، ولفتت إلى أن " آخر التحديثات للنموذج الاميركي (GFS) وهو من أهم النماذج للرصد الجوي، تشير إلى أن مستوى تساقط الثلوج قد يلامس الـ500 متر نهار الاربعاء الواقع في 17/2/2021 خاصةً في الفترة المسائية، وسيتدنّى مستوى الثلج ليلامس الـ300 متر نهار الخميس الواقع في 18/2/2021" إلى أن ثبات هذه التوقعات يبقى مرهوناً بالأيام القليلة القادمة.