لبنان

الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل

Lebanon 24
11-02-2021 | 20:48
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نشرت صفحة Lebanon Weather Forecast by Jeff G آخر التوقعات المتعلفة بالعاصفة الثلجية المرتقبة الأسبوع المقبل، ولفتت إلى أن " آخر التحديثات للنموذج الاميركي (GFS) وهو من أهم النماذج للرصد الجوي، تشير إلى أن مستوى تساقط الثلوج قد يلامس الـ500 متر نهار الاربعاء الواقع في 17/2/2021 خاصةً في الفترة المسائية، وسيتدنّى مستوى الثلج ليلامس الـ300  متر نهار الخميس الواقع في 18/2/2021" إلى أن ثبات هذه التوقعات يبقى مرهوناً بالأيام القليلة القادمة.
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