أبو الحسن: صرف المساعدات بالليرة للأسر المحتاجة خطأ يضاف إلى الأخطاء المتراكمة

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "إن صرف المساعدات الممنوحة للأسر المحتاجة عبر البنك الدولي بالليرة اللبنانية هو خطأ يضاف الى الأخطاء المتراكمة، وحجر الدولار في مصرف لبنان والمصارف والخزائن يفاقم سعر الصرف. لا بد من مقاربة جريئة مختلفة مقرونة بقانون Capital control وضبط التهريب، بالتزامن مع ضخ مدروس للدولار في السوق".