نواب تكتل بعلبك الهرمل بحثوا في سبل تأمين المحروقات إلى الهرمل والبقاع الشمالي

بحث نواب تكتل بعلبك الهرمل وفعاليات الهرمل ملف توفر المحروقات في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي، بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن والنائب ايهاب حمادة ورئيس اتحاد بلديات الهرمل ورؤساء بلديات المنطقة ورئيس رابطة المخاتير ومسؤول العمل البلدي في الهرمل في حزب الله.





واكد المجتمعون موقف حزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة المؤيد للجيش والقوى الامنية في عملية مكافحة التهريب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى المواطنين في الهرمل والبقاع الشمالي. كما بحثوا سبل تأمين المحروقات إلى الهرمل والبقاع الشمالي في ظل الشح وارتفاع الاسعار قياسا بالاسعار الرسمية الإجماع خلص إلى: