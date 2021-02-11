في المنية...إشكال وإطلاق نار والجيش يتحرك (فيديو)

وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة المنية طريق البحري تطوّر إلى إطلاق النار من سلاح حربي من دون سقوط إصابات.



وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال بينما تقوم دورية من مخابرات الجيش على مداهمة منزل مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.