لبنان

إشكال في القلمون وإصابة شخصين.. هذا ما حصل

Lebanon 24
11-02-2021 | 21:25
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ذكرت المعلومات عن حصول اشكال فرديّ داخل مشروع علم الدين في محلّة القلمون، أدى إلى إصابة شخصين. 
وفي التفاصيل، بحسب مصادر "لبنان24"، فإنّ الإشكال حصل بسبب خلفيات سابقة بين المدعو "م.ر." وشقيقه "ر.ر." من جهة والمدعو "م.ع." وشقيقه "ع.ع." ومعهم "ي.و." من جهة ثانية، وقد تطوّر الى اطلاق نار بين الطرفين من مسدسات حربيّة. 
ونتيجة لما حصل، أصيب "م.ر." بقدمه و "ر.ر." برأسه، وقد وُصفت جروحه بالطفيفة، وعملت فرق الاسعاف على اسعافهما ميدانياً.
إلى ذلك، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، في ما العمل جارٍ على تعقب مطلقي المار تمهيداً لتوقيفهم.
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