لبنان

إشكال يتطور لإطلاق نار في مخيم البداوي

Lebanon 24
11-02-2021 | 22:00
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سجل اشكال فردي في مخيم البداوي تطور إلى اطلاق نار في الهواء بالقرب من المقبرة القديمة داخل المخيم، وشهدت المنطقة ظهوراً مسلحًّا بين طرفي الإشكال 

فيما عرف أن الإشكال وإطلاق النار ناتج عن خلفية سرقة دراجة نارية.
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مخيم البداوي

إشكال

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