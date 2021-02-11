في التبانة...غضب لعدم وجود دراجته النارية فقام بإطلاق النار

سجل إطلاق نار في الهواء في منطقة التبانة طرابلس بالقرب من مسجد حربا من قبل المدعو "ف.خ" وذلك غضباً لعدم وجود دراجته النارية والتي تبين انها تعرضت للسرقة من قبل أحد الاشخاص المجهولين الذي فر بها إلى جهة مجهولة وقد حضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني إلى المكان.