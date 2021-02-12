لبنان

يتصرّف وكأن القرار بيده!

Lebanon 24
12-02-2021 | 00:06
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يتصرف فريق السلطة على أساس أن القرار بيده، وعليه أن يتصرف، أو إعادة النظر بأداء حكومة تصريف الأعمال، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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