مُضيٌّ في المراوحة

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لبنان
مُضيٌّ في المراوحة
Lebanon 24
12-02-2021
|
00:09
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استبعد دبلوماسي مقيم في عاصمة أوروبية حصول انفراج حكومي قريب. ورجح المضي في المراوحة، بانتظار بدء المحادثات العلنية الغربية - الإيرانية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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