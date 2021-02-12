لقاء باريس لم يبدّل المشهد الحكومي القاتم في بيروت

قالت مصادر عبر "الأنباء" الكويتية ان "لقاء باريس لم يبدّل، حتى الساعة على الأقل، في المشهد الحكومي القاتم في بيروت، ويبدو ان الجواب سيأتي بلسان الرئيس المكلف يوم الاحد في خطاب ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري".