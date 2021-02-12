الغموض يكتنف مشاورات التشكيل

كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أن "الغموض لا يزال يكتنف المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة"، مشيرة إلى أن "اللقاء الذي عقد في قصر الإليزيه، ليل أول من أمس، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المكلف سعد الحريري، بحث في الصعوبات التي تواجه عملية تأليف الحكومة، وأنه جرت مناقشة خيارات عدة، من دون تبني أي منها، بانتظار مزيد من المشاورات عند عودة الحريري إلى بيروت، وما يمكن للجهود الفرنسية أن تقوم به لجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لا زال متمسّكاً كما أبلغت أوساطه "السياسة" بتوسيع الحكومة إلى عشرين وزيراً، وأنه لن يقبل بطرح الحريري الذي يتمسك بتشكيلة من 18 وزيراً.