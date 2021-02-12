لبنان

عون منفتح على استقبال الحريري

Lebanon 24
12-02-2021 | 01:30
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في حين لم تصدر من القصر الجمهوري اي أصداء او معلومات عن لقاءات الحريري في باريس، قالت مصادره ان "الرئيس عون ينتظر عودة الرئيس الحريري وهو منفتح على استقباله ليستمع إلى ما عنده من معطيات واجواء جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر: اللواء
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