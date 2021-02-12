كلمة للحريري في 14 شباط

يبدو ان الامور ستبقى معلّقة حتى يوم الاحد في14 شباط، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث يُرتقب ان يتوجّه الرئيس الحريري بكلمة الى اللبنانيين للمناسبة، يضمنها موقفاً من الوضع الحكومي وقضايا اخرى ووصفت مصادر بيت الوسط عبر "اللواء" كلمته بأنها "ستكون شاملة".