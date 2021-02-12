اعتذار القارئ

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لبنان
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Lebanon 24
12-02-2021
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اصدر قارىء القران في عزاء لقمان سليم عن مشاركته متذرعا بانه لم يكن يعلم مكان القراءة وهوية العائلة وقد قوبل عبر وسائل التواصل بهاشتاغ "بعد السحسوح".
المصدر: النهار
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