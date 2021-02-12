لبنان

قداس في غير مكانه؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 04:16
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علق وزير مسيحي سابق على القداس الذي اقيم امس في احد المستشفيات الحكومية في كسروان مفضلا عدم اقحام المؤسسات الرسمية في مناسبات دينية والاكتفاء بالخدمة الاساسية التي قامت من اجلها حتى لا تحتل الطوائف حيث هي اكثرية تلك المؤسسات.
المصدر: النهار
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قداس

مستشفى

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