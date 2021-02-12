قرارات تربوية متسرعة

تفاجأ اوساط تربوية بهذا الكم من القرارات المتّخذة من قبل وزير التربية حول المسار التربوي الراهن، في وقت ما زالت صورة ما تبقى من العام الدراسي ضبابية من وباء كورونا إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية.