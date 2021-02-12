لبنان

أدوية في السوق السوداء

Lebanon 24
12-02-2021 | 04:21
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تبيّن أنّ بعض وكلاء الأدوية المستخدمة في علاج "كورونا" يقومون ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مضاعفة، مستفيدين من إعلان وزارة الصحة عدم توفّرها لديها.
المصدر: نداء الوطن
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كورونا

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