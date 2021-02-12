أدوية في السوق السوداء

تبيّن أنّ بعض وكلاء الأدوية المستخدمة في علاج "كورونا" يقومون ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مضاعفة، مستفيدين من إعلان وزارة الصحة عدم توفّرها لديها.

