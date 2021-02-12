لبنان

تصدير المواشي المدعومة

Lebanon 24
12-02-2021 | 04:24
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يحاول تجار المواشي تصدير كميات مضاعفة من المواشي المدعومة إلى قطر تلافياً لعودة حركة التصدير الطبيعية من مختلف الدول إلى قطر بعد المصالحة الخليجية.
المصدر: نداء الوطن
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مواشي

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