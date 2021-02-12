تصريح مستغرب

استغرب مصدر مالي ما ورد على لسان وزير المالية من أنّ الإنفاق على القاعدة "الاثنتي عشرية" يضيّق سقف الانفاق، خصوصاً في ظل الادعاء سابقاً بأنّ مشروع الموازنة الجديدة قد خفّض من الانفاق والعجز، ما يؤشر إلى أنّ اعتمادات النفقات في المشروع هي أعلى من الاعتمادات المرصودة في الموازنة السابقة.