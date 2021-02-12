لقاح فايزر يصل غداً.. وعون وبري ودياب أول الحاصلين على اللقاح

بدأت التحضيرات لاستقبال أول دفعة من لقاح فايزر الأميركي، إلى لبنان غدا في حين حجزت وزارة الصحة على منصة "كوفاكس"، كمية من لقاح "استرازينكا"، بعد حصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، ما يمهد وصوله إلى بيروت أواخر هذا الشهر.الدفعة الأولى من اللقاح 28 ألف جرعة، وتبدأ عملية تلقي اللقاح الاثنين المقبل، بالرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وبعدهم يجري تطعيم الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين في القطاع الاستشفائي، ثم من هم فوق الثمانين من العمر.