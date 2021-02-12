لقاء الأربعاء الباريسي.. تكتم إعلامي وتسريبات بطعم "التمنيات"

كتب عمر حبنجر في "الأنباء الكويتية" استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان من تحصيل الحاصل بين صديقين، كاد ان يصبح حدثا، لكثرة ما سبقته من توقعات وتحليلات وقراءات في الغيب، وأخذ من المتابعة والاهتمام الشعبي والسياسي، ما يحمله أعباء أزمة حكومية تجاوزت الستة أشهر من العمر بخلال ساعتين على طاولة عشاء.السؤال الذي يطرح نفسه في بيروت، هل ما بعد اللقاء، مازال كما قبله؟ لا بيان ولا تصريح، سوى القليل من التسريبات، التي تأخذ طابع الفرضيات لا المعلومات، فمنهم من تحدث عن رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيرا، صيغة أخرى، على صورة حكومة من 18 وزيرا يسمي فيها ماكرون وزيري الداخلية والعدل، على ان يكونا شخصيتين مستقلتين تعملان لمصلحة الدولة، لا لمصلحة الرؤساء والمتنفذين، وطبعا بعد موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة، وآخر الطروحات، دعوة جبران باسيل الى باريس وجمعه بسعد الحريري هناك إنهاء للقطيعة بينهما.وثمة سؤال آخر، لماذا كل هذا التركيز على وزارتي الداخلية والعدل؟ والجواب واضح، أولا، لأن هاتين الوزارتين معنيتان بتنفيذ برنامج "حكومة المهمة" المتعلق بالإصلاح المالي والسياسي، وأي طرف سياسي يمسك بهاتين الوزارتين، يضمن حماية فريقه الغارق في لجة الفساد، من المساءلة، وربما تحول من سجين الى سجان.وثانيا، كون هاتين الوزارتين هما المعنيتان الأساسيتان بالانتخابات، ولبنان على أبواب انتخابات تشريعية السنة المقبلة، والداخلية هي المنفذ، والعدلية المراقب والحسيب.