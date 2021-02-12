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لبنان
كسر الجمود الحكومي مرهون بنتائج الاتصالات الفرنسية- السعودية
Lebanon 24
12-02-2021
|
06:07
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كتبت هيام قصيفي في صحيفة "الاخبار": لا تعطي حركة الاتصالات والزيارات في لبنان وخارجه كثيراً من إشارات الاطمئنان إلى قرب التوصل الى حل للمأزق اللبناني. واستخدام كلمة مأزق تعني تحديداً أن البحث الحالي يتعدّى موضوع تأليف الحكومة، بعدما أصبح الانهيار على كل المستويات كبيراً ويحتاج الى توسيع إطار المفاوضات داخلياً وخارجياً بدل حصرها في تأليف حكومة فحسب.
وأضافت: فيما ترتفع بعض الرهانات المحلية على تحرك فاتيكاني مع واشنطن في ظل إدارة «الرئيس الكاثوليكي» جو بايدن، من أجل الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في حل إنقاذي، في موازاة الاتصالات الفاتيكانية الفرنسية، تظهر محاولة استكشاف مدى جدية الدور الفرنسي في الضغط الفعلي لتأليف حكومة بسرعة، بأجوبة غير مطمئنة حتى الآن. فالحركة الفرنسية الجديدة لا تعطي انطباعاً مغايراً لما سبق من تحرك فرنسي باء بالفشل على دفعتين. ولا تزال الاتجاهات الفرنسية الداخلية متضاربة حيال الرؤية للحل اللبناني. والتحرك الرئاسي، والمختلف عن ردة الفعل على انفجار المرفأ لأسباب محض إنسانية، له علاقة أيضاً بالوضع الداخلي الفرنسي المتعثر على مستويات اقتصادية وصحية وسياسية، وبدور باريس الذي يرغب به ماكرون في السياسة الخارجية.
ولفتت الى أن ماكرون يسعى من خلال تحركه المتجدد إلى أن يستبق زيارته للسعودية التي لا تزال عند موقفها الأول القائل بعدم الاهتمام بأي مبادرة لبنانية على المستوى الحكومي والمالي، علماً بأن ملفات ماكرون السعودية العسكرية والصناعية، ستجعله أيضاً حذراً في رفع مستوى الضغط للحصول على موقف تراجعي سعودي لدعم لبنان مالياً وسياسياً. وهي لن تغامر مبكراً قبل جلاء الصورة الإقليمية من منظار واسع، في القيام بخطوة في لبنان منفصلة عن مسار إقليمي على أكثر من جبهة على تماس مع إيران فيها. من هنا، لا يمكن الكلام عن قفزة متقدمة تكسر الجمود الحالي، ما لم يتضح مسار باريس الرياض، وعلى أساسها يمكن أيضاً الكلام عن زيارة ماكرون الثالثة لبيروت.
المصدر: الأخبار
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