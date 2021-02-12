لبنان

وين صار تلفون لقمان سليم

Lebanon 24
12-02-2021 | 06:10
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قالت مصادر قضائية لـ"الأخبار" إن وكيل عائلة الناشط السياسي لقمان سليم سلّم هاتفه المحمول إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد مرور أسبوع على جريمة اغتياله. وكان وكيل العائلة قد تعهّد أول من أمس بتسليم الهاتف إثر التحقيق الذي فتحه النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بعد رفض شقيقة سليم، رشا الأمير، تسليم الهاتف للمحققين ثم ادّعاؤها أنه ليس في حوزة العائلة. وذكرت المصادر القضائية أنّ ضباط "المكتب الفني" (التقني) في فرع المعلومات سيجرون كشفاً على الهاتف لمحاولة معرفة ما إذا مُسِحَت منه أي مواد أو جرى إتلاف أي معلومات من داخله.
في المقابل، نفت مصادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن يكون فرع المعلومات قد تسلّم هاتف سليم.
المصدر: الأخبار
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