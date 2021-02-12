لبنان

سباق بين الموت وتجارة "أكياس الموت"

Lebanon 24
12-02-2021 | 06:16
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كتب علي حشيشو في صحيفة "الاخبار": تنهمك العاملات، في «مشغل الأم» في صيدا، بخياطة أكياس الموتى المخصصة لضحايا كورونا بالتزامن مع تزايد عدد الوفيات اليومية من جرّاء تفشّي الفيروس.
مديرة المشغل وفاء وهبي قالت لـ«الأخبار» إن الطلب على هذه الأكياس «زاد بشكل مخيف في الأيام الأخيرة، ونلبّي طلبات من بلديات المنطقة وجمعيات الإسعاف الموكل إليها أعمال الدفن». وأوضحت أن الأكياس «تُخاط من قماش مانع للنفاذ وقويّ النسج، بحيث لا يمثل خطراً على حامل جثمان المتوفى ولا يعرّضه لخطر العدوى».
«أم عمر»، المشرفة على العاملات، أفادت بأن المشغل الذي تأسّس قبل سنوات كانت وجهته صناعة الألبسة، ولا سيما ألبسة العيد، «لكننا منذ عام حوّلنا كل خط إنتاجنا لخياطة مستلزمات الوقاية من كورونا، بدءاً بالكمامات مروراً بلباس الممرّضين والمسعفين، ولم يدُر في خلدنا يوماً أن مشغلنا سيخيط أكياساً للموتى».
المصدر: الأخبار
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