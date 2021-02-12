إصابات "كورونا" في لبنان 7 أضعاف المُعلَن.. والشرق الأوسط خامس أكثر المناطق تضرراً بالعالم

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الاصابات الفعلية بفيروس «كورونا» في لبنان تُقدّر، وفق دراسة جديدة لـ«الهيئة الصحية الاسلامية»، بسبعة أضعاف المُعلن عنه عبر وزارة الصحة. فيما يُرجّح أن نسبة المناعة المجتمعية، قبل بدء عمليات التلقيح بدءاً من الاثنين، وصلت الى 35% من المقيمين.

اللافت في الدراسة، بحسب "الأخبار" أن نسبة المناعة المجتمعية تتفاوت بين المناطق. إذ يمتلك سكان محافظتي النبطية وبيروت، مثلاً، أجساماً مضادة تقل بنسبة 30% و40% على التوالي من بقية المناطق.عالمياً، توفي ما مجموعه 100 ألف شخص في الشرق الأوسط جراء الإصابة بـ«كوفيد19» منذ بداية الوباء في كانون الأول 2019؛ بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية. وثبتت إصابة 4 ملايين و991 ألفاً و770 شخصاً في المنطقة بفيروس «كورونا» المستجد.وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه لجهة الوفيات، يعدّ الشرق الأوسط خامس أكثر المناطق تضرراً في العالم، بعد أوروبا، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والولايات المتحدة وكندا، وآسيا. على مدى الأيام السبعة الماضية، ارتفع عدد الحالات اليومية الجديدة المكتشفة في الشرق الأوسط بشكل طفيف إلى 25 ألفاً و114 حالة في المتوسط، بزيادة 3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.لكن معدلات الوفيات تبدو في اتجاه هابط، مع 238 حالة وفاة يومياً في المتوسط، بانخفاض من 19 في المائة خلال أسبوع. وتعدّ إيران الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في المنطقة. وسجلت 58 ألفاً و686 وفاة من مليون و488 ألفاً و981 إصابة بـ«كوفيد19»، لتحتل المرتبة الـ11 في العالم لجهة الوفيات. ويأتي العراق في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الوفيات 13 ألفاً و140 حالة من 634 ألفاً و539 إصابة.وقد أودى فيروس «كورونا» بحياة مليونين و353 ألفاً و534 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين خلال كانون الأول 2019.