15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إصابات "كورونا" في لبنان 7 أضعاف المُعلَن.. والشرق الأوسط خامس أكثر المناطق تضرراً بالعالم
Lebanon 24
12-02-2021
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الاصابات الفعلية بفيروس «كورونا» في لبنان تُقدّر، وفق دراسة جديدة لـ«الهيئة الصحية الاسلامية»، بسبعة أضعاف المُعلن عنه عبر وزارة الصحة. فيما يُرجّح أن نسبة المناعة المجتمعية، قبل بدء عمليات التلقيح بدءاً من الاثنين، وصلت الى 35% من المقيمين.
اللافت في الدراسة، بحسب "الأخبار" أن نسبة المناعة المجتمعية تتفاوت بين المناطق. إذ يمتلك سكان محافظتي النبطية وبيروت، مثلاً، أجساماً مضادة تقل بنسبة 30% و40% على التوالي من بقية المناطق.
عالمياً، توفي ما مجموعه 100 ألف شخص في الشرق الأوسط جراء الإصابة بـ«كوفيد19» منذ بداية الوباء في كانون الأول 2019؛ بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية. وثبتت إصابة 4 ملايين و991 ألفاً و770 شخصاً في المنطقة بفيروس «كورونا» المستجد.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه لجهة الوفيات، يعدّ الشرق الأوسط خامس أكثر المناطق تضرراً في العالم، بعد أوروبا، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والولايات المتحدة وكندا، وآسيا. على مدى الأيام السبعة الماضية، ارتفع عدد الحالات اليومية الجديدة المكتشفة في الشرق الأوسط بشكل طفيف إلى 25 ألفاً و114 حالة في المتوسط، بزيادة 3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
لكن معدلات الوفيات تبدو في اتجاه هابط، مع 238 حالة وفاة يومياً في المتوسط، بانخفاض من 19 في المائة خلال أسبوع. وتعدّ إيران الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في المنطقة. وسجلت 58 ألفاً و686 وفاة من مليون و488 ألفاً و981 إصابة بـ«كوفيد19»، لتحتل المرتبة الـ11 في العالم لجهة الوفيات. ويأتي العراق في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الوفيات 13 ألفاً و140 حالة من 634 ألفاً و539 إصابة.
وقد أودى فيروس «كورونا» بحياة مليونين و353 ألفاً و534 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين خلال كانون الأول 2019.
تابع
الأكثر قراءة
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
Lebanon 24
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
15:00 | 2021-02-11
11/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
11:15 | 2021-02-11
11/02/2021 11:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
14:06 | 2021-02-11
11/02/2021 02:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:37 | 2021-02-12
جولة الصباح الاخبارية: الحركة الفرنسية في دائرة المراوحة... ترقب لجولة ماكرون وتأثيراتها اللبنانية
09:00 | 2021-02-12
عندما تصبح النعمة نقمة!
09:00 | 2021-02-12
بلازما المتعافين... "دمنا عا حسابك"
08:45 | 2021-02-12
مَنْ يقف وراء الحملة على المطران؟
08:41 | 2021-02-12
حريق البلدية والمحكمة الشرعية.. فوج إطفاء طرابلس يرد
08:15 | 2021-02-12
لا زيارة للموفد الفرنسي الى بيروت
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 09:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 09:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 09:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact