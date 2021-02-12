تفاهم "الحد الادنى" لبنانيا بين ماكرون والرياض.. وهذه عناصره

كتبت "الديار" : قال مرجع ديبلوماسي غربي ان الرئيس الفرنسي يعول على امكانية احراز تقدم على صعيد مبادرته تجاه لبنان في زيارته المرتقبة الى المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري، واذا لم تحصل الزيارة لاسباب ترتبط «بكورونا» فسيعمل ماكرون من خلال دبلوماسية «الهاتف» للوصول الى تفاهم «الحد الادنى» مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال اقناعه بمراجعة جزئية لسياسة المملكة اتجاه لبنان عبر رفع «الفيتو» عن عودة الحريري الى السراي الحكومي، دون تقديم اي التزامات سعودية مالية، وفي المقابل عدم وضع عراقيل امام اي مساعدات خليجية محتملة من الامارات، وقطر، مع التزام فرنسي برقابة صارمة على عمل الحكومة الجديدة من خلال الامساك بمفاصل الوزارات الرئيسية المتصلة بالهدر. اما «مشكلة» حزب الله فيعتقد الفرنسيون ان حلها لا يمكن ان يحصل من خلال استمرار الضغط الاقتصادي الهائل والذي اثبت فشله في اضعاف الحزب، ولذلك من الافضل فصل هذا الملف عن مسالة تشكيل الحكومة ووضعه في سياقه الطبيعي من خلال التفاوض مع ايران..!