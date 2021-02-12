باريس "مستاءة".. وهكذا ردت

علمت «الديار» ان باريس مستاءة من استباق رئاسة الجمهورية لنتائج اجتماع باريس بين الرئيسين ماكرون والحريري عبر اصدار بيان يؤكد على التمسك بالحقوق الدستورية للرئاسة الاولى التي لا تسمح بتقديم «التنازلات».. وقد جاء تاكيد الرئاسة الفرنسية على عدم نية ماركون زيارة بيروت قبل تشكيل حكومة جديدة، كرد فعل واضح على عدم رضاه على كيفية ادارة ملف التشكيل من قبل بعبدا.