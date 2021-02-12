لبنان

رسالة "لا عودة عنها" للحريري

Lebanon 24
12-02-2021 | 06:49
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علمت "الجمهورية" انّ كلّاً من الرئيس عون والنائب باسيل أوصلا الى الرئيس الحريري، عبر وسطاء، رسالة لا عودة عنها، ومفادها: لا حكومة إلّا عشرينية، ولا حكومة من دون «ثلث ضامِن».
 
وقالت المصادر: "سننتظر الحريري وماذا سيحمل معه من حلول قابلة للنقاش، وإلّا فلن تكون حكومة في 14 ولا في 18 ولا غيرهما من التواريخ". ورأت أنّ "مشكلة الحريري ليست فقط داخلية، فالعلاقة مع المملكة تشكّل عاملاً اساسياً بالنسبة اليه، إذ لم يتلقّ حتى الساعة اي اشارة منها تُبارِك له ما يقوم به، فيما الجميع يدركون انّ الحكومة "ما بتِركَب" من دون رضى السعودية.
 
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