هل تحددت زيارة ماكرون للسعودية؟

بينما تتجه الأنظار السياسية والصحافية نحو زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، اكتفت مصادر فرنسية مطلعة على جدول زيارات الرئيس الفرنسي إلى الخارج بالتأكيد لـ"نداء الوطن" أن زيارته إلى السعودية "لم يتم تحديد موعدها بعد".