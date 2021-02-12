لبنان

وزير الداخلية لـ"نداء الوطن": سأقوم بواجباتي.. لكن الانتخابات الفرعية مستبعدة

Lebanon 24
12-02-2021 | 06:59
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن":إستبعد وزير الداخلية محمد فهمي اجراء الانتخابات النيابية الفرعية لوجود أسباب تعيق هذه العملية، وإذ أكد نيته القيام بواجباته القانونية بدعوة الهيئات الناخبة، قال ان اجراء الانتخابات أمر يقرره رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال. غير ان مصادر سياسية مطلعة قالت ان "حصول هذه الانتخابات غير وارد لا اليوم ولا بعد شهرين والموانع كثيرة".

وفي اتصال مع "نداء الوطن"، أكد فهمي جازماً: "لا مجال لاجراء انتخابات فرعية بسبب الخوف من جائحة كورونا والوضع اللوجستي والكلفة المادية والصعوبة اللوجستية طبعاً".

ليست المرة الاولى التي يشهد فيها مجلس النواب شغوراً في عدد مقاعده لكنها المرة الاولى في تاريخ لبنان التي يصل فيها عدد المقاعد النيابية الشاغرة الى عشرة مقاعد بعد وفاة النائبين جان عبيد وميشال المر في غضون اسبوعين، واستقالة ثمانية نواب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي.
 
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المصدر: نداء الوطن
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