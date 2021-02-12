وزير الداخلية لـ"نداء الوطن": سأقوم بواجباتي.. لكن الانتخابات الفرعية مستبعدة

وفي اتصال مع "نداء الوطن"، أكد فهمي جازماً: "لا مجال لاجراء انتخابات فرعية بسبب الخوف من جائحة كورونا والوضع اللوجستي والكلفة المادية والصعوبة اللوجستية طبعاً".ليست المرة الاولى التي يشهد فيها مجلس النواب شغوراً في عدد مقاعده لكنها المرة الاولى في تاريخ لبنان التي يصل فيها عدد المقاعد النيابية الشاغرة الى عشرة مقاعد بعد وفاة النائبين جان عبيد وميشال المر في غضون اسبوعين، واستقالة ثمانية نواب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي.