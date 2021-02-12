15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بين إيران وإسرائيل لبنان قد يدفع ثمن المواجهة باهظاً
Lebanon 24
12-02-2021
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طوني عيسى في "الجمهورية": "لم تنطلق ماكينة الإدارة الأميركية الجديدة في اتجاه الشرق الأوسط حتى الآن. لكن المفارقة هي أنّ إدارة جو بايدن «الهادئ»، وقبل أن تتحرّك، زرعت القلق لدى غالبية القوى الشرق أوسطية التي كانت مطمئنة خلال ولاية دونالد ترامب «الصاخب».
لا يقتصر القلق على «الخصوم» الإيرانيين، بسبب عدم حصولهم على إشارات إيجابية من بايدن في مسألة الاتفاق النووي ومسائل التسلّح والتوسّع، بل شمل أيضاً غالبية الحلفاء:
1- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خسر صديقاً شخصياً برحيل ترامب، وحلّ مكانه رئيس معروف بتعاطفه مع الأكراد بدرجة عالية، وسيكون دقيقاً في التعاطي مع طموحات أنقرة التوسعية في المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيرفض استفزاز تركيا للحلفاء الأوروبيين في الأطلسي، ولاسيما فرنسا.
2- الرياض التي ستبقى حليفاً قوياً لواشنطن، ولكن بعد حوار حول مسائل عدة.
3- إسرائيل التي تطمئنّ إلى بايدن كما إلى أي رئيس أميركي، لجهة مراعاة مصالحها الحيوية. لكنها بالتأكيد خسرت اندفاعة ترامب غير المحدودة في دعم خيارات رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، الذي يعيش مرحلة داخلية حسّاسة، سياسياً وقضائياً، مع اقتراب الانتخابات العامة الرابعة خلال عامين، والمقررة في 23 آذار المقبل.
ثمة مَن يعتقد أنّ مناخات القلق هذه، قد تدفع بعض القوى الإقليمية إلى الدخول في مواجهات معينة لإثبات الوجود وفرض معطيات جديدة. وهذا تحديداً مكمن الخطر في لبنان، حيث يتقاطع طرفان إقليميان محشوران في الوقت الحاضر: إيران وإسرائيل، وقد يحاول أي منهما إحداث متغيّرات على الأرض تخدم مصالحه". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
Lebanon 24
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
15:00 | 2021-02-11
11/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
11:15 | 2021-02-11
11/02/2021 11:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
14:06 | 2021-02-11
11/02/2021 02:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:37 | 2021-02-12
جولة الصباح الاخبارية: الحركة الفرنسية في دائرة المراوحة... ترقب لجولة ماكرون وتأثيراتها اللبنانية
09:00 | 2021-02-12
عندما تصبح النعمة نقمة!
09:00 | 2021-02-12
بلازما المتعافين... "دمنا عا حسابك"
08:45 | 2021-02-12
مَنْ يقف وراء الحملة على المطران؟
08:41 | 2021-02-12
حريق البلدية والمحكمة الشرعية.. فوج إطفاء طرابلس يرد
08:15 | 2021-02-12
لا زيارة للموفد الفرنسي الى بيروت
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 09:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 09:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 09:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact