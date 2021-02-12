15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل جنبلاط منزعج لهذا السبب؟
Lebanon 24
12-02-2021
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" البناء": رأت مصادر متابعة للملف الحكومي أن صمت الرئيس الحريري وانتظار وصول الموفد الفرنسي، للكشف عما تمّ في باريس يعنيان ان ثمة تعديلا في وجهة الملف الحكومي يُراد تظهيرها عبر جولة الموفد الفرنسي.
وعن طبيعة التغيير تعتقد المصادر أن امتعاض النائب السابق وليد جنبلاط الذي عبر عن نظرة متهكّمة تجاه عشاء باريس، يعني ان ما تبلغه جنبلاط من الحريري والفرنسيين تسبب بانزعاجه. ورجحت المصادر ان يكون السبب لمكاشفته بنية السير بصيغة الـ 20 وزيراً، لكونها ستعني تمثيل الطرف الدرزي المقابل الذي يمثله النائب طلال إرسلان، وهو الأمر الذي كان استبعاده وراء تمسك الحريري بصيغة الـ 18 وزيراً، وفي صيغة الـ 20 لا يستطيع الحريري معارضة نيل فريق رئيس الجمهورية الوزير المسيحي المضاف، وسيكون طبيعياً أن يتمثل حليف رئيس الجمهورية النائب إرسلان، بحيث يسقط التحفظ على الثلث المعطل، لأن الحصول عليه يكون قد تمّ من دون المطالبة به، والاعتراض عليه يكون مبالغة لا مبررات تحميها. وقالت المصادر إن الحصة الصافية لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ستبقى ستة وزراء، ولا تشكل الثلث المعطل، والحديث عن وزير الطاشناق او عن النائب إرسلان وانضمامهما إلى تكوين الثلث المعطل، يشكل مبالغة لأن ما يجمع الفريقين برئيس الجمهورية يجمعهما بثنائي حركة أمل وحزب الله، وليسا أقرب للتيار الوطني الحر من حزب الله، وفي الحالة التي ينضمان فيها الى فريق الرئيس والتيار، فسيكون ذلك ضمن حلف يشمل الثنائي، وعندها تكون أزمة وطنيّة تتخطى خلاف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المفترض.
المصدر: البناء
تابع
الأكثر قراءة
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
Lebanon 24
مرة جديدة ميشال حايك حديث الجمهور.. هذا ما توقعه لمحمد بن زايد (فيديو)
15:00 | 2021-02-11
11/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
Lebanon 24
زحمة طائرات في سماء سوريا.. "ما إن يُطلق الصاروخ لا عودة إلى الوراء"
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
11:15 | 2021-02-11
11/02/2021 11:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
Lebanon 24
تغريدتان لجواد نصرالله
14:06 | 2021-02-11
11/02/2021 02:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله أصبحت شابة جميلة.. هل تشبهها؟ (صورة)
12:00 | 2021-02-11
11/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:37 | 2021-02-12
جولة الصباح الاخبارية: الحركة الفرنسية في دائرة المراوحة... ترقب لجولة ماكرون وتأثيراتها اللبنانية
09:00 | 2021-02-12
عندما تصبح النعمة نقمة!
09:00 | 2021-02-12
بلازما المتعافين... "دمنا عا حسابك"
08:45 | 2021-02-12
مَنْ يقف وراء الحملة على المطران؟
08:41 | 2021-02-12
حريق البلدية والمحكمة الشرعية.. فوج إطفاء طرابلس يرد
08:15 | 2021-02-12
لا زيارة للموفد الفرنسي الى بيروت
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 09:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 09:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 09:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact